В госкорпорации «Роскосмос» выступили с опровержением информации о намерении компании аннулировать уже достигнутые договоренности с NASA о создании окололунной станции Gateway.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление официального представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко.

— Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в Роскосмосе пока не собираются, — цитирует издание Устименко.

Ранее в NASA аннулировали приглашение Дмитрия Рогозина, против визита которого высказались несколько сенаторов, после чего источники в ракетно-космической отрасли заявили о негативных последствиях такого решения для сотрудничества РФ и США в создании окололунной станции.