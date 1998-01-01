В госкорпорации «Роскосмос» выступили с опровержением информации о намерении компании аннулировать уже достигнутые договоренности с NASA о создании окололунной станции Gateway.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление официального представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко.
Ранее в NASA аннулировали приглашение Дмитрия Рогозина, против визита которого высказались несколько сенаторов, после чего источники в ракетно-космической отрасли заявили о негативных последствиях такого решения для сотрудничества РФ и США в создании окололунной станции.