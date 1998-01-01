Глава Петербурга назначил шесть глав городских комитетов

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 17 января, назначил на должность руководителей городских комитетов шесть человек.

Так, комитет по здравоохранению возглавил, 13 лет занимавший пост главврача сестрорецкой больницы № 40, Дмитрий Лисовец.

Из Москвы вернулся на руководящую должность в родной комитет по инвестициям, ранее десять лет проработавший в нем Роман Голованов. Чиновник последний год трудился в одной из структур Внешэкономбанка.

Председателем городского комитета территориального развития стал глава Сестрорецка Александр Бельский. Теперь он будет курировать работу районных и муниципальных властей вместо Игоря Князева.

Вернулся в Смольный руководить комитетом имущественных отношений Валерий Калугин, который до 2015 года возглавлял комитет по земельным ресурсам, а последние четыре года чиновник работал в бизнесе.

Повышение по должности получил замглавы комитета по экономической политике Валерий Москаленко. Чиновник работает в структуре Смольного с 2002 года.

После 20 лет успешной деятельности в Тюмени и Москве в Петербург вернулся Юрий Калабин, чтобы возглавить комитет по промышленной политике.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Александр Беглов назначил на высокие посты в Северной столице пять женщин.