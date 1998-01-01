300 тысяч рублей украли у детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой

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Полиция ведет расследование. Возбуждено уголовное дело.

Фото: О. Алексеев / wikipedia.org

Как стало известно Пятому каналу, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова стала жертвой мошенников. Неизвестные сняли с трех карточек «Сбербанка» правозащитницы 297 тысяч рублей. Деньги были списаны в период с 18 декабря по 15 января.

Светлана Агапитова обратилась в полицию с заявлением в среду, 16 января. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут. Омбудсмен никак не комментирует ситуацию, сославшись на то, что ее личное дело.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургским кондукторам запретили высаживать несовершеннолетних «зайцев». Об этом 15 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в северной столице Светлана Агапитова.

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