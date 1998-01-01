«Может там и останешься?»: Визит Собчак в Киев всколыхнул соцсети и породил массу мемов

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«Блондинке в шоколаде» даже предложили пойти работать на фабрику к Петру Порошенко.

Фото: www.globallookpress.com

37-летняя телеведущая Ксения Собчак в среду, 16 января приехала на Украину, несмотря на наличие ее фамилии в базе данных сайта «Миротворец». Эта ее поездка не осталась без внимания и сейчас довольно активно обсуждается в сети.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов и вовсе предположил, что Ксении Собчак с имиджем «блондинки в шоколаде» стоит устроиться на кондитерскую фабрику, принадлежащую украинскому президенту Петру Порошенко. При этом парламентарий добавил, что заграничные поездки «не самое нужное, что могут сделать российские общественные и политические деятели». (цитата РИА Новости — прим. ред.)

Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущая и светская львица Ксения Собчак возможно в настоящее время находится в Киеве. Информацию, говорящую об этом, звезда опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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