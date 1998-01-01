Опубликованы кадры депортации Насти Рыбки из Таиланда

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Суд Таиланда вынес приговор секс-коучу Алексу Лесли и блогеру Насте Рыбке. Обвиняемые в нелегальном секс-тренинге отделались условным сроком.

Фото, видео: Instagram @nastya_rybka.ru, Пятый канал

Пятый канал публикует эксклюзивные кадры депортации блогера Насти Рыбки из Таиланда. 15 января суд города Паттайя приговорил секс-коуча Александра Кириллова, известного по прозвищу Алекс Лесли, его ученицу Анастасию Вашукевич, известную под прозвищем Настя Рыбка, а также еще шестерых россиян и белорусов к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку. Все обвиняемые признали вину в проведении нелегальных секс-тренингов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Алекс Лесли и его ученики были задержаны в ходе спецрейда. Правоохранители нагрянули прямо на сеанс «секс-просвета» в одной из гостиниц популярного курорта.

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