Опубликованы кадры депортации Насти Рыбки из Таиланда

Пятый канал публикует эксклюзивные кадры депортации блогера Насти Рыбки из Таиланда. 15 января суд города Паттайя приговорил секс-коуча Александра Кириллова, известного по прозвищу Алекс Лесли, его ученицу Анастасию Вашукевич, известную под прозвищем Настя Рыбка, а также еще шестерых россиян и белорусов к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку. Все обвиняемые признали вину в проведении нелегальных секс-тренингов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Алекс Лесли и его ученики были задержаны в ходе спецрейда. Правоохранители нагрянули прямо на сеанс «секс-просвета» в одной из гостиниц популярного курорта.