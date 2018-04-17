Суд Таиланда вынес приговор Алексу Лесли и Насте Рыбке

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Обвиняемые в нелегальном секс-тренинге отделались условным сроком.

Фото: Instagram @nastya_rybka.ru

Суд таиландского города Паттайя приговорил секс-коуча Александра Кириллова, известного по прозвищу Алекс Лесли, его ученицу и блогера Анастасию Вашукевич, именующую себя Настей Рыбкой, а также еще шестерых россиян и белорусов к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку. Все обвиняемые признали свою вину в проведении нелегального «секс-тренинга».

По информации RT, власти Таиланда принимают меры для скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Алекс Лесли и его ученики были задержаны в ходе спецрейда. Правоохранители нагрянули прямо на сеанс «секс-просвета» в одной из гостиниц популярного курорта.

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