МИД РФ: Выборы на Украине имеют шансы стать самыми грязными за всю историю

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Киевские власти накануне выборов президента принимают откровенно антинародные решения, считают в российском ведомстве.

Фото: www.globallookpress.com

Департамент информации и печати МИД России в четверг, 17 января, опубликовал комментарий, относительно ситуации с подготовкой президентских выборов на Украине. В документе отмечается, что едва успевшая стартовать в Незалежной президентская избирательная кампания стала для нынешних украинских властей очередным поводом для нагнетания антироссийской истерии. Дошло даже до того, что в Киеве было принято решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

Предлогом послужило то, что якобы украинские граждане могут явиться объектами для «провокаций и репрессий» со стороны спецслужб РФ. И официальная Москва не в силах обеспечить на участках надлежащие условия в соответствии со стандартами ОБСЕ. МИД РФ отмечает, что подобные заявления не выдерживают никакой критики и по сути абсолютно нелепы.

В условиях суровой реальности правящий киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод, говорится в комментарии МИД России. Отобрав тем самым у них возможность волеизъявления, президент Украины Петр Порошенко и его окружение подчеркивают собственную слабость и подтверждают невыполнение громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса.

В завершении МИД РФ акцентирует внимание на том, что в целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В стремлении любыми путями «удержаться на плаву» действующее руководство страны переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, готовясь к пресс-конференции по итогам 2018 года, едва ли ожидал, что с легкой руки журналистки немецкого телеканала ARD в миг «станет» министром иностранных дел Германии.

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