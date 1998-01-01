«Пытаются надавить»: Адвокат Кирилла Вышинского об обысках в своем доме

Андрей Доманский, адвокат редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прокомментировал обыски, которые начались в его доме 17 января.

— У меня сейчас проходят дома обыски. И дома, и в офисе, и у моего помощника. С утра все началось, — подтвердил информацию адвокат.

Как предполагает Доманский, таким образом СБУ пытается надавить на него как на защитника прав журналистов. Кроме того, возможно, его надеются отвлечь от сегодняшнего судебного заседания — 17 января проходят очередные слушания по вопросу продления ареста его подзащитного — руководителя киевской редакции РИА Новости Кирилла Вышинского. Сам правозащитник сейчас в этой связи находится в Херсоне, а дома при обысках присутствует его мать.

— Дома моя мама. Я нахожусь на данный момент в Херсоне, где сегодня будет рассматриваться вопрос о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского. И я так понимаю, что это (обыски — прим. ред.) в первую очередь связано с давлением на меня как на правозащитника, который неоднократно выступал в защиту прав журналистов, — уверен Доманский.

Также за ходом оперативно-следственных мероприятий следят представители комитета по защите прав адвокатов и адвокатской деятельности. Специалисты следят за тем, «чтобы не были нарушены права адвокатов».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в доме адвоката Андрея Доманского начались обыски.