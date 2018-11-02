В доме адвоката редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского проходят обыски

В квартире и офисе адвоката главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — Андрея Доманского следователи Генеральной прокуратуры Украины начали проводить обыски. Они ворвались домой также и к помощнику адвоката.

— Пока я в Херсоне знакомлюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника, — написал Долманский на своей страничке в Facebook в четверг, 17 января.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему было предъявлено обвинение в госизмене и в незаконном обороте оружия.

Спустя два дня Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца, после мера пресечения несколько раз продлевалась. В данный момент журналист находится в СИЗО Херсона, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.