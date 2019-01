Американская певица Майли Сайрус прокомментировала информацию о беременности

Американская певица и актриса Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности, которые начали распространяться в СМИ, с помощью игры слов.

— Я не нахожусь в ожидании яйца, но яйце-лепно, что все так «Счастливы за нас»… Мы тоже за нас счастливы! Яйце-взволнованны насчет следующей главы в нашей жизни… А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое и идите пялиться на яйцо, — написала она в Twitter, прикрепив свою карикатурную фотографию.

I’m not “ Egg-xpecting» but it’s «Egg-celent» to hear everyone is so “ Happy For Us»… we’re happy for us too! «Egg-cited» for this next chapter in our lives… Now, can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz