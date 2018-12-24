Майли Сайрус и Лиам Хэмсворт побывали на «секретной» свадьбе — фото и видео

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Пользователи сети начали гадать, не поженился ли звезда «Голодных игр» с исполнительницей главной роли сериала про Ханну Монтану.

Фото: www.globallookpress.com

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт побывали на свадьбе, чем мгновенно предоставили публике повод для обсуждения. Поклонники тут же стали гадать, не поженились ли сами звезды. Фото и видео с «секретного» торжества появились в Instagram-аккаунте Red Carpet Mood.

 
 
 
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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

На фотографии и видео из неназванного дома видно, что Майли и Хэмсворт пришли на торжество со всеми атрибутами американской свадьбы — шариками «Mr & Mrs», тортом, дресс-кодом и алкогольными конкурсами. Чье это торжество и где оно проходило, не сообщается.

Майли Сайрус и Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». У двух актеров завязался роман, который перерос в помолвку в 2012-м. Однако до свадьбы так и не дошло, и пара распалась. В 2016-м Лиам и Майли снова сошлись и даже опять собирались жениться, но свадьба вновь не состоялась.

Майли Сайрус — американская певица и актриса, известная по роли Ханны Монтаны в одноименном сериале, а также по хиту «Wrecking ball». Лиам Хемсворт — австралийский актер, прославившийся после роли Гейла Хоторна в киносаге «Голодные игры».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как чета Погребняк празднует свою свадьбу в четвертый раз.

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