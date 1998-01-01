Стало известно, будет ли Порошенко встречаться с Собчак во время ее визита в Киев

Российская телеведущая Ксения Собчак 16 января прибыла в Киев. Поэтому поводу была высказана масса предположений, вплоть до того, что Собчак приехала, чтобы встретиться с одним из кандидатов в президенты Украины, сообщает ФАН.

Пресс-служба Петра Порошенко опровергла информацию о встрече российской телеведущей и президента Незалежной.

— Я не владею такой информацией. Сегодня президент в командировке, в регионе , — ответила представитель президента Юлия.

На вопрос журналистов о том, не расценивает ли официальный Киев появление в столице Украины Ксении Собчак как «вмешательство во внутренние дела Украины» — представители Петра Порошенко заявили, что не могут такое комментировать.

Ну а вскоре «накал страстей» угас сам по себе. Ксения Собчак сообщила своем Telegram-канале, приехала в Киев к подруге, ее визит в украинскую столицу ни коим образом не связан с политикой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак приехала на Украину, несмотря на наличие ее фамилии в базе данных сайта «Миротворец». Эта ее поездка не осталась без внимания и сейчас довольно активно обсуждается в сети.