Видео: Владимир Путин прибыл в Сербию с рабочим визитом

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Российский президент прилетел в Белград в четверг, 17 января.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг, 17 января, в Белград с официальным визитом. Президент Сербии лично приехал встречать российский борт номер один в аэропорт. Также Путина встречала рота почетного караула. Стоит отметить, что это первый зарубежный визит президента РФ в 2019 году.

Как сообщают представители Кремля, у глав двух государств запланированы переговоры. В ходе встречи Путин и Вучич планируют обсудить торгово-экономические отношения Москвы и Белграда, а также уделить внимание их нынешнему уровню и перспективам развития. Также лидеры двух стран поднимут вопрос продления «Турецкого потока» до территории Сербии. Кроме того, будет уделено внимание региональным вопросам и ситуации вокруг Косово. Ожидается, что по результатом двусторонних переговоров будут подписаны около 20 различных документов.

В ходе рабочей поездки Владимир Путин вместе с Александром Вучичем посетил Мемориал освободителям Белграда, где главы России и Сербии возложили венки как к этому монументу, так и к памятнику советским солдатам.

Вечером президенты посетят выставку в здании Палаты Сербии, посвященную российско-сербским отношениям в 1804–1918 годах.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Сербия готовится встретить Владимира Путина.

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