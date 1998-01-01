Видео: Сербия готовится встретить Владимира Путина

Сегодня, 17 января, Владимир Путин посетит с официальным визитом Сербию. Со своим коллегой Александром Вучичем президент России намерен обсудить ряд совместных проектов — в частности продление газопровода «Турецкий поток». В программе визита также возложение венков к монументу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату, а также встреча с сербским патриархом. Между тем, сами жители Белграда ждут Путина даже не как политика, а как большого друга своей страны. На улицах столицы — небывалый ажиотаж — город увешан триколорами, портреты российского президента на каждом шагу.

В программе визита Владимира Путина также возложение венков к монументу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату, а также встреча с сербским патриархом. Между тем, сами жители Белграда ждут Путина даже не как политика, а как большого друга своей страны. На улицах столицы — небывалый ажиотаж — город увешан триколорами, портреты российского президента на каждом шагу.

Зачем выстригать на сербском затылке портрет российского президента? У известного на всю Сербию парикмахера Марио Хвала даже вопроса такого не возникало. Его акт искусства требует настоящего самоотречения.

На самом деле, это очень кропотливый процесс. Чтобы добиться портретного сходства, Марио сначала сделал 2 эскиза на бумаге. И только потом стал аккуратно выстригать, сверяясь с фотографией Владимира Путина. Но дело в том, что у российского президента светлые волосы. Это значит, что на этом портрете длинна волосков должна быть не больше пяти миллиметров. И весь процесс занял около восьми часов.

Чтоб не отвлекаться на мелочи, Марио просит ему ассистировать. От долгой работы у парикмахера устали руки. Болят глаза. Но этот портрет должен быть безупречен.

— Я его зауважал Путина после того, как увидел запись, где он общался с солдатами во время Чеченской компании. Тогда у России были тяжелые времена, но он смог найти правильные слова и поднять их боевой дух, — говорит Марио Хвала.

У Срджана Джоковича, отца знаменитого теннисиста Новака Джоковича, Путин всегда с собой — на золотом телефоне. В его ресторане в Белграде это, пожалуй, единственная вещь, не связанная со знаменитым сыном. А ведь Срджан настоящий его фанат. А еще он фанат российского президента. Поэтому огромный портрет Новака перед входом на время визита заменил на баннер с российско-сербским флагом.

— Это бы была большая честь, если бы Путин по дороге из аэропорта увидел эти флаги. Новак бы тоже обрадовался, — говорит Срджан Джокович.

Путин, пожалуй, единственный мировой политик, уважение большинства сербов к которому почти безгранично. Отсюда и граффити на жилых домах, и портреты в центре города, и сувениры у знаменитой Белградской крепости.

Все эти футболки, кружки и значки с изображением российского президента продавались здесь до его визита и будут подаваться после. Все потому что в самом туристическом месте Белграда торгуют только тем, что хорошо берут.

Путин — президент другой страны, но сербам — не чужой. Что скрывается за этим безграничным доверием, специально для нас попытался объяснить знаменитый Эмир Кустурица.

— Путин — человек, при котором мир перестал быть однополярным, и мы в Сербии считаем, что он приносит нам добро и уверенность. Это важно для нашего народа, — рассказывает кинорежиссер Эмир Кустурица.

Именно поэтому Добривое Лазич надел на себя сербский национальный костюм и привез в Белград на своем старом кабриолете подарки российскому президенту: пояс, шапку и пятидесятилетнюю ракию.

Но, видимо, он один из очень многих сербов, кто решил поприветствовать Путина. Активисты из общественной организации помощи Косово к этому дню изготовили огромный плакат с надписью: «Уважаемый президент».

Так что нет, портрет Владимира Путина на затылке в большинстве районов Сербии никого не смущает и не возмущает. А наоборот, вызывает большое одобрение.