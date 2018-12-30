Видео: Строители завершили строительство тоннеля на подходе к Крымскому мосту

В Крыму завершилась проходка километрового тоннеля, ведущего к переправе через Керченский пролив. Бригады рабочих несколько месяцев шли навстречу друг другу, прокладывая с двух сторон подземный коридор для движения поездов.

Последнюю преграду из горной породы убрали в торжественной обстановке. При сбойке присутствовал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Министр также отправился на участок, который пришлось скорректировать в связи с археологической находкой. Часть железной дороги перенесли на 140 метров южнее, чтобы сохранить остатки античного поселения.

Теперь строители могут приступить к укреплению тоннельного свода, а также созданию монолитной обделки и штольни. Сооружение для эксплуатации железнодорожных путей возводится рядом с помощью щитового комплекса.

Ранее Пятый канал сообщал, что за 7,5 месяца по Крымскому мосту проехало больше машин чем на пароме за два года.