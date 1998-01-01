За 7,5 месяца по Крымскому мосту проехало больше машин чем на пароме за два года

С момента открытия Крымского моста 16 мая 2018 года по нему проехало в общей сложности 3,5 миллиона единиц транспортных средств — примерно на 300 тысяч больше, чем было перемещено на пароме за предыдущие 2016 и 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФКУ УПРДОР «Тамань».

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Рекордный трафик был зафиксирован на переправе, соединяющей полуостров Крым с материковой частью России, 12 августа — за сутки по мосту проехали более 33 тысяч машин. Минимальное движение было зафиксировано 1 декабря — чуть больше шести тысяч автомобилей.

Как ранее сообщал Пятый канал, автомобильная часть самого длинного моста в России торжественно открыл 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин.

Регулярное движение началось на следующий день. Железнодорожная часть переправы еще строится, ее открытие намечено на декабрь 2019 года.