Фото: Билл Гейтс терпеливо ждет заказ в закусочной среди простых американцев

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В минувшие выходные один из самых богатых и влиятельных людей США появился в ресторане быстрого питания на окраине Сиэтла, чем немало удивил других посетителей.

Фото: ВКонтакте @gates_microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс очаровал пользователей сети своей скромностью, когда отправился за бургером и колой в обычную забегаловку. Один из людей в очереди сфотографировал 63-летнего предпринимателя, который терпеливо ждал своего заказа. Ничто не выдавало в нем миллиардера: простой красный свитер, обувь без шнурков и руки в карманах. 

www.dailymail.co.uk/news

Очевидцы сообщают, что ужин в Dick’s обошелся Билла Гейтсу всего в 7,5 долларов. Это могло показаться шуткой, ведь он заработал порядка 100 миллиардов долларов и основал крупнейшую в мире благотворительную организацию, пишет The Daily Mail.

Фотография мгновенно набрала 15 тысяч «лайков» и 12 тысяч «репостов» в Facebook. 

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп накормил команду юных футболистов фастфудом на приеме в Белом доме.

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