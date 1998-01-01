Дональд Трамп стал героем мемов после ужина в Белом доме, который он устроил в честь победы команды «Клемсон Тайгерс» в студенческой лиге по американскому футболу, передает «Экономика сегодня».
Американский лидер принял юных спортсменов в интерьерах своей резиденции и накормил фастфудом — на столе изумленных гостей ждали сотни гамбургеров и картошка-фри из «Макдоналдс» на подносах из серебра.
Donald Trump serving Dabo Swinney a Big Mac in the White House is peak 2019. pic.twitter.com/qiV3iC3QSn— Shea Browning (@SheaBrowning) 15 января 2019 г.
Для трапезы даже зажгли свечи на старинных золотых подсвечниках. Выяснилось, что так глава Белого дома выкрутился из ситуации с кризисом федерального правительства, который возник из-за нерешенного вопроса с финансированием строительства стены на границе с Мексикой. Из-за «шатдауна» госслужащие ушли в неоплачиваемый отпуск, в том числе и повара из президентской кухни.
Очередной казус с участием Трампа не могли не заметить в сети. Пользователи Twitter публиковали мемы и фотожабы, а некоторых эта ситуация всерьез обеспокоила.
— А что делать вегетарианцам и веганам на такой вечеринке? — спросила женщина.
Кто-то вспомнил главный предвыборный лозунг президента.
Make America Big (Mac) Again @realDonaldTrump pic.twitter.com/ST6oiUGzgH& mdash; Xavier Frère (@xbrother) 15 января 2019 г.
Были и те, кто воспользовался фоторедактором и приделали президенту образ Рональда Макдональда.
President Ronald McDonald Trump#WhiteHouseDinner #whitehouse #McDonaldTrump #ClemsonTigers pic.twitter.com/8sJNmurnCd— NiCK SETTE (@neeko1979) 15 января 2019 г.
Сам Трамп гордо написал на своей странице, что сам оплатил ужин, а футболисты продемонстрировали отличный аппетит.
Great being with the National Champion Clemson Tigers last night at the White House. Because of the Shutdown I served them massive amounts of Fast Food (I paid), over 1000 hamburgers etc. Within one hour, it was all gone. Great guys and big eaters!& mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2019 г.
Ранее Пятый канал рассказывал о караване беженцев из Гондураса, направляющихся в США через Мексику.