Тысяча гамбургеров при свечах — Трамп накормил команду юных футболистов фастфудом в Белом доме

, 23:50 Видео 25

Президент США устроил прием для победителей студенческой лиги по американскому футболу, но кухня в его резиденции уже несколько дней не работает из-за «шатдауна».

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @TalkMullins

Дональд Трамп стал героем мемов после ужина в Белом доме, который он устроил в честь победы команды «Клемсон Тайгерс» в студенческой лиге по американскому футболу, передает «Экономика сегодня».

Американский лидер принял юных спортсменов в интерьерах своей резиденции и накормил фастфудом — на столе изумленных гостей ждали сотни гамбургеров и картошка-фри из «Макдоналдс» на подносах из серебра.

Для трапезы даже зажгли свечи на старинных золотых подсвечниках. Выяснилось, что так глава Белого дома выкрутился из ситуации с кризисом федерального правительства, который возник из-за нерешенного вопроса с финансированием строительства стены на границе с Мексикой. Из-за «шатдауна» госслужащие ушли в неоплачиваемый отпуск, в том числе и повара из президентской кухни.

Очередной казус с участием Трампа не могли не заметить в сети. Пользователи Twitter публиковали мемы и фотожабы, а некоторых эта ситуация всерьез обеспокоила.

— А что делать вегетарианцам и веганам на такой вечеринке? — спросила женщина.

Кто-то вспомнил главный предвыборный лозунг президента.

Были и те, кто воспользовался фоторедактором и приделали президенту образ Рональда Макдональда.

Сам Трамп гордо написал на своей странице, что сам оплатил ужин, а футболисты продемонстрировали отличный аппетит.

Ранее Пятый канал рассказывал о караване беженцев из Гондураса, направляющихся в США через Мексику.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:14
Британский парламент отверг предложение Терезы Мэй по Brexit
0:01
«Цепная реакция»: при малейшей угрозе от газа отключают целые дома
23:50
Тысяча гамбургеров при свечах — Трамп накормил команду юных футболистов фастфудом в Белом доме
23:36
Пистолет «Гюрза» и хор патронов «просят» Адель не уходить со сцены — Видео
23:22
Создателей фильма об истоках российского футбола накажут рублем
23:07
Лана Дель Рей и Джаред Лето сыграли отвязных влюбленных в рекламе Gucci
22:51
Террористы захватили заложников в Кении. Есть погибшие — Видео
22:34
«Супер-кровавая Луна уничтожит человечество» — предсказание древних инков
22:24
«Как в холодильнике» — Екатерина Климова рассказала о съемках «Молодежки»
22:10
Видео: в страшном смертельном ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского МК
22:04
Дакота и Соколовский снова вместе? — поклонники бурно обсуждают новые фото звезд
21:44
Видео: первый трейлер новой истории о человеке-пауке от Marvel
21:35
На Avito выставили на продажу одну из главных достопримечательностей Таганрога
21:21
«Бывший наркоман?» — Стас Пьеха шокировал фанатов своим признанием
21:09
500 миллионов рублей, выигранные в лотерею, забрал водитель из Екатеринбурга
21:02
Видео: Пьяный иеродиакон устроил ДТП, в котором пострадала петербургская журналистка
20:51
Фото: Машины провалились в яму после прорыва трубы с кипятком в Петербурге
20:43
Британцы делают ставки на пол и имя первенца Меган Маркл
20:36
Екатерина Гордон: Будем судиться с Головиным для установления отцовства
20:28
«Встреча была разочаровывающей»: Томпсон о переговорах с Россией по ДРСМД

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 января

Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама