В Токио обнаружили граффити, возможно нарисованное Бэнкси

В Токио на станции монорельсовых поездов обнаружили граффити, которое, возможно, принадлежит Бэнкси. О находке сообщает BBC.

На рисунке, нанесенном на дверь, изображена крыса с зонтом — символ, неоднократно встречающийся у Бэнкси. Сообщается, что власти Токио знали об этой картине, но до последнего времени не подозревали о возможном авторстве. Сейчас дверь, которая стала импровизированным холстом, демонтирована для защиты от вандалов.

Губернатор Токио, Юрико Коикэ опубликовала твит с фотографией вероятного творения Бэнкси и подписала, что это «подарок городу».

Бэнкси — британский андеграундный художник, которому удалось прославиться на весь мир, не раскрыв ни имени, ни лица. Изначально Бэнкси стал известен благодаря своим граффити на британских улицах, но позже расширил поле деятельности — например, в 2010 году он снял фильм «Выход через сувенирную лавку».

Ранее Пятый канал публиковал видео о новом граффити Бэнкси в британском Порт-Талботе.