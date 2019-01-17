Виктория Дайнеко выложила трогательное фото в постели с Алексеем Воробьевым

, 10:07 Фото 14

На снимке в Instagram две звезды лежат в постели, обнявшись.

Фото: Instagram @victoriadaineko

Виктория Дайнеко выложила на своей страничке в Instagram фото с Алексеем Воробьевым. На снимке две российские звезды лежат в постели в обнимку.

 
 
 
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Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

— Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься, — говорится в подписи к фото.

Поклонники восхитились звездной паре в комментариях.

— Какие вы милые и красивые. Наверняка многие ждут, когда же вы сойдетесь.

— Все-таки интуиция многие ваших с Алексеем поклонников не подвела. Все эти годы знала, что в вашей истории точка не поставлена. То, что все видели в ваших глазах, не могло так закончится. Счастья вам.

Среди комментаторов нашлись скептики — некоторые посчитали, что фото сделано ради пиара и является частью продвижения совместного клипа Виктории и Алексея.

Ранее Пятый канал рассказывал о признании Воробьева в любви к Дайнеко.

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