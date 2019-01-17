«Отношения сквозь года»: Воробьев публично признался в большой любви к Дайнеко

Певец Алексей Воробьев опубликовал на своей странице в Instagram большой пост, посвященный своей коллеге по сцене и одновременно возлюбленной Виктории Дайнеко. По словам артиста, после череды расставаний они снова решили воссоединиться.
Поклонники артиста, в свою очередь, порадовались за вновь образовавшуюся пару.
— Такие красивые слова, такие красивые вы, все так красиво… Слезы сами наворачиваются на глаза, — написал в комментариях один из пользователей.
Также под постом отметилась и сама Дайнеко.
— Ты все знаешь, — прокомментировала она.
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Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко впервые начали встречаться в 2012 году, но вскоре расстались. Через какое-то время артисты вновь помирились, но приняли решение общаться как друзья. В период с 2015 по 2017 год Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом. В браке у пары родилась дочь. Однако после развода Дайнеко вновь стали замечать в компании Воробьева.
Ранее Пятый канал рассказывал о новом совместном клипе артистов.