«Отношения сквозь года»: Воробьев публично признался в большой любви к Дайнеко

Певец Алексей Воробьев опубликовал на своей странице в Instagram большой пост, посвященный своей коллеге по сцене и одновременно возлюбленной Виктории Дайнеко. По словам артиста, после череды расставаний они снова решили воссоединиться.

— Милая Вика, наша с тобой история никогда не была простой, но всегда была удивительной. Наши отношения проходят сквозь года и тысячи миль, — написал Воробьев, отметив, что только Дайнеко все эти годы заставляла его творить и вдохновляла на подвиги.

— Все, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть, — разоткровенничался певец.

Поклонники артиста, в свою очередь, порадовались за вновь образовавшуюся пару.

— Такие красивые слова, такие красивые вы, все так красиво… Слезы сами наворачиваются на глаза, — написал в комментариях один из пользователей.

Также под постом отметилась и сама Дайнеко.

— Ты все знаешь, — прокомментировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦-Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow) 17 Янв 2019 в 12:56 PST

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко впервые начали встречаться в 2012 году, но вскоре расстались. Через какое-то время артисты вновь помирились, но приняли решение общаться как друзья. В период с 2015 по 2017 год Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом. В браке у пары родилась дочь. Однако после развода Дайнеко вновь стали замечать в компании Воробьева.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом совместном клипе артистов.