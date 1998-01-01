Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Ученые из Петербургского Государственного университета просчитали траекторию движения астероида Апофис и допустили, что он может сблизиться с Землей на опасное расстояние. По подсчетам специалистов, в 2029 году небесное тело пролетит всего в 38 тысячах километров от нашей планеты — это в десять раз меньше, чем расстояние до Луны.

Астрономы отметили, что это «вызывает значительное рассеяние возможных траекторий» и есть масса сценариев, при которых астероид может столкнуться с Землей.

По словам петербургских специалистов, самый опасный момент может наступить в 2068 году. При этом зарубежные коллеги полностью согласны с мнением российских астрономов, сообщает URA.RU.

Ранее Пятый канал сообщил, что ученые обнаружили уникальный астероид, который светится 24 часа в сутки. Небесное тело не теряет яркость даже при вращении.