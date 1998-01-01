В Индии снежная лавина накрыла десять человек — видео с места событий

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ЧП произошло в штате Джамму и Кашмир на севере страны, есть один погибший.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3520

В штате Джамму и Кашмир на севере Индии снежной лавиной накрыло джип с десятью пассажирами, сообщает ТАСС. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще девяти человек остается неясной. К поискам попавших под снежный завал привлечены местные жители — видео с места происшествия опубликовал YouTube-канал Gulistan News.

Видео: YouTube @Gulistan news

По информации телеканала NDTV, несчастный случай произошел на высоте более пяти тысяч метров, возле высокогорного перевала Кхардунг-Ла. Сейчас на месте происшествия властями организована поисково-спасательная операция.

Ранее Пятый канал рассказывал об аномальных осадках в Европе — там жертвами непогоды стали уже 20 человек.

Тема:
Погода 3520
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