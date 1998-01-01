Видео: число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек

В Европе жертвами непогоды стали уже больше 20 человек. Опаснее всего сейчас на горнолыжных курортах Австрии. Туристы в панике пытаются покинуть их, но из-за снега по дорогам не проехать.

В Баварских Альпах на помощь пришли военные, только их тяжелая техника способна расчистить сугробы. Снегопады обрушились и на Балканы. В Боснии — транспортный коллапс, на дорогах — многочисленные аварии.

А в соседней Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации. Помощь населению оказывают военные и полиция.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как снег парализовал популярные горнолыжные курорты Австрии, Греции, Италии. Лавины, вызванные небывалыми снегопадами превратили отдых туристов в кошмар.