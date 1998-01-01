Видео: число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек

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Снегом буквально завалило Центральную Европу и Балканские страны. На помощь по расчистке снега вышли военные — только их мощная техника способна справиться с такими сугробами.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3506

В Европе жертвами непогоды стали уже больше 20 человек. Опаснее всего сейчас на горнолыжных курортах Австрии. Туристы в панике пытаются покинуть их, но из-за снега по дорогам не проехать.

В Баварских Альпах на помощь пришли военные, только их тяжелая техника способна расчистить сугробы. Снегопады обрушились и на Балканы. В Боснии — транспортный коллапс, на дорогах — многочисленные аварии.

А в соседней Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации. Помощь населению оказывают военные и полиция.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как снег парализовал популярные горнолыжные курорты Австрии, Греции, Италии. Лавины, вызванные небывалыми снегопадами превратили отдых туристов в кошмар.

Тема:
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