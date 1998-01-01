Видео: Итоги поездки Владимира Путина в Сербию

Больше сотни тысяч человек вышли на улицы Белграда, чтобы поприветствовать Владимира Путина. Президент России посетил сербскую столицу с однодневным визитом по приглашению своего коллеги Александра Вучича. Поездка получилась насыщенной и во многом символичной — Путин в знак уважения говорил на сербском, ему отвечали и даже пели на русском.

Главы государств успели провести официальные переговоры, обменяться в знак дружбы памятными подарками, посетить один из самых больших храмов мира и даже приложить руку к созданию иконы.

— Да. Притисните посильнее. Да. Чтоб он уже навсегда, — подсказывают российскому президенту как клеить фрагмент мозаики с образом Христа.

Последние три красно-сине-белых элемента мозаичного панно Владимир Путин установил аккуратно, но сильно. От этого символического жеста в Храме Святого Саввы многое зависит. За каждым движением сербы следят в прямом эфире. Для них важно все, что говорил и делал российский президент во время визита в их страну. Но посещение храма, пожалуй, самое значимое событие.

Храм Саввы — национальная святыня. Не самый древний, но самый большой на Балканах, и строили сербы его с огромным трудом. Больше ста лет с перерывами на войны. Храм открыт, но не до конца завершены все работы. Сейчас они ведутся усиленно. Россия помогла в создании сложной мозаики на куполе и стенах. И, как сообщил российский президент, дополнительно выделит еще пять миллионов долларов на работы. Но деньги здесь, конечно, не главное. Главное, что Путин приехал. Приветствовать его собрались около ста тридцати тысяч сербов.

— Это, пожалуй, самый большой митинг в поддержку российского президента, который когда-либо проходил за пределами России. Да и с другими мировыми лидерами подобное в новейшей истории вряд ли случалось. Так что случай уникальный, — рассказывает с места событий обозреватель Виктор Синеок.

Собравшиеся сначала передавали друг другу новость о том, что к площади подъехал кортеж. Потом громко приветствовали Путина, когда он шел к храму.

За тем, как российский президент ставил свечку в храме и прикладывался к иконе, собравшиеся следили на больших экранах снаружи. Собственно, митингом все это стало после, когда Путин вышел.

— Спасибо, спасибо вам за дружбу, — сказал российский лидер на русском и на сербском.

Наверное, это самое короткое выступление российского президента на митинге. Но еще до приезда в храм Путин сказал, что говорить ему будет сложно.

Этот визит был настолько насыщен событиями, что даже перечислять их долго. Но главное — сотрудничество в экономике будет продолжено. Особенно, как хотели сербы, по газопроводу «Турецкий поток» — он пройдет по территории Сербии.

— Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, которые будут исчисляться примерно в 1,4 миллиардов долларов. Мы эту работу фактически готовим, начинаем, но, в конечном итоге, все будет зависеть от других стран. В том числе от стран Евросоюза — насколько они будут в состоянии защитить свои суверенные, национальные интересы в диалоге с европейскими структурами, — пояснил президент России.

Владимир Путин вручил Александру Вучичу орден Александра Невского. В администрации сербского президента подчеркнули — это случилось впервые за 105 лет. Вучич подарил Путину собаку, что случается гораздо чаще. Но пес особенный. Щенок шарпланинской овчарки по кличке Паша — особенная балканская порода, не боится ни волков, ни даже медведей.

Из резиденции сербского президента Владимира Путина вообще старались долго не отпускать. В честь российского лидера устроили прием, на котором был и знаменитый режиссер Эмир Кустурица. Он хлопал Путину громче всех в зале. Они даже провели потом короткую встречу. Путин, здороваясь, поправил у Кустурицы что-то в кармане пиджака.

— Я поделился с Владимиром Путиным своими мыслями о независимой, нейтральной Сербии и, надеюсь, она будет оставаться такой и дальше. Также я обратил его внимание на ситуацию в Сербской республике, где сербы угнетаются политиками и не всегда могут свободно налаживать связи с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать, — рассказал о встрече режиссер.

Российскому президенту здесь даже спели. Конечно, на русском.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин прокатил сербского президента на автомобиле Aurus российского производства.