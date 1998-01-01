Видео: Путин прокатил Вучича на своем Aurus

Владимир Путин прокатил Александра Вучича по Белграду на своем автомобиле «Aurus Senat Limousine». Совместная поездка произошла во время официального визита российского лидера в Сербию в четверг, 17 января.

В свою машину российский лидер пригласил сербского коллегу, чтобы совместно проследовать к Мемориалу освободителям Белграда — там главы двух государств возложили венки к подножию монумента. После этого Путин и Вучич посетят выставку, посвященную российско-сербским отношениям. Отправятся ли главы двух государств на одном автомобиле и туда, пока неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал о прибытии Владимира Путина в аэропорт Белграда.