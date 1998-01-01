Во Владивостоке стартует Всероссийский театральный марафон

В пятницу, 18 января, во Владивостоке стартует крупнейшее событие Года театра — Всероссийский театральный марафон. Мероприятие будет длиться на протяжении года и охватит 85 регионов России.

Марафон на Приморской сцене Мариинского театра открывает балет «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа, в редакции Эльдара Алиева. Главные роли в нем исполнят премьер и первая солистка Мариинского театра Кимин Ким и Екатерина Осмолкина.

На церемонии открытия также состоится выступление артистов театра «Олонхо», учащихся филиала Академии русского балета имени Вагановой во Владивостоке и актеров театров Дальневосточного федерального округа.

В качестве официальных гостей на открытие Всероссийского театрального марафона приглашены заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В течение года театральный марафон пройдет через 85 регионов России, передавая культурную эстафету. Кроме показа спектаклей, будут проходить фотовыставки об истории театров. Известные актеры и режиссеры будут проводить творческие встречи и мастер-классы.

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