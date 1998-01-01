Петербургская балетная труппа из 40 человек почти сутки не может покинуть Пекин

Труппа Санкт-Петербургского театра «Русский балет» в составе 40 человек почти сутки не может вылететь из Пекина из-за просроченной визы. Об этом на личной странице во ВКонтакте рассказал один из артистов Александр Шведов, прикрепив фотографии собственной визы и авиабилета.

— Вчера мы прилетели из Даляня в Пекин. Зарегистрировались на рейс, сдали багаж. При прохождении таможни нам сказали, что у нас пошли вторые сутки просрочки визы, и оформление каждого человека займет полчаса, — написал он.

В результате, по словам Шведова, в Россию смогли улететь только четыре человека. Утром 17 января труппе сообщили, что оформление визы может затянуться на пять-семь дней, что приведет к «злостному нарушению».

— И мы увидим небо в клеточку, суд, штраф и депортацию, — продолжает представитель труппы.

Сейчас все 40 человек находятся в отеле недалеко от аэропорта и ждут новостей от местного менеджера.

Однако, как пояснила в разговоре с Пятым каналом директор театра Людмила Брагина, ситуация не является столь плачевной, а артисты попросту напуганы.

— У нас все нормально. Мы ехали из Кореи в Китай. И так получилось, что виза была просрочена на один день, поскольку мы прилетели на один день раньше. Вопрос решается. Такое бывает. Ничего страшного, — сказала Брагина, отметив, что изначально проблемой стало то, что китайское консульство оформило для петербургского театра визы без возможности продления.

— Обычно мы продлевали визы, приходя в специальную службу. Но ничего, мы бывали в 40 странах мира, случаются разные ситуации. У них такая система, что они могут пропускать по три-четыре человека с каждым вылетом, — добавила директор.

Пятый канал следит за развитием ситуации.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как российские туристы несколько дней не могли покинуть китайский остров Хайнань из-за долгов туроператора перед авиакомпанией «ИрАэро».