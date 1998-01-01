Петербургская балетная труппа из 40 человек почти сутки не может покинуть Пекин

, 15:42 Эксклюзивное интервью 86

Китайские пограничники заявили, что у артистов просрочены визы, и им может грозить депортация в Россию.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Труппа Санкт-Петербургского театра «Русский балет» в составе 40 человек почти сутки не может вылететь из Пекина из-за просроченной визы. Об этом на личной странице во ВКонтакте рассказал один из артистов Александр Шведов, прикрепив фотографии собственной визы и авиабилета.

— Вчера мы прилетели из Даляня в Пекин. Зарегистрировались на рейс, сдали багаж. При прохождении таможни нам сказали, что у нас пошли вторые сутки просрочки визы, и оформление каждого человека займет полчаса, — написал он.

В результате, по словам Шведова, в Россию смогли улететь только четыре человека. Утром 17 января труппе сообщили, что оформление визы может затянуться на пять-семь дней, что приведет к «злостному нарушению».

— И мы увидим небо в клеточку, суд, штраф и депортацию, — продолжает представитель труппы.

Сейчас все 40 человек находятся в отеле недалеко от аэропорта и ждут новостей от местного менеджера.

Однако, как пояснила в разговоре с Пятым каналом директор театра Людмила Брагина, ситуация не является столь плачевной, а артисты попросту напуганы.

— У нас все нормально. Мы ехали из Кореи в Китай. И так получилось, что виза была просрочена на один день, поскольку мы прилетели на один день раньше. Вопрос решается. Такое бывает. Ничего страшного, — сказала Брагина, отметив, что изначально проблемой стало то, что китайское консульство оформило для петербургского театра визы без возможности продления.

— Обычно мы продлевали визы, приходя в специальную службу. Но ничего, мы бывали в 40 странах мира, случаются разные ситуации. У них такая система, что они могут пропускать по три-четыре человека с каждым вылетом, — добавила директор.

Пятый канал следит за развитием ситуации.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как российские туристы несколько дней не могли покинуть китайский остров Хайнань из-за долгов туроператора перед авиакомпанией «ИрАэро».

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

17:11
Видео: Иномарка протаранила «Пятерочку» в Саратове и едва не задавила покупателя
17:05
Видео: Люди находятся под завалами в горящем здании типографии в Петербурге
16:54
Прядь волос Мэрилин Монро продадут на аукционе
16:49
Дочь Майкла Джексона лечится от алкоголизма
16:42
18+: City Girls представили клип на скандальную песню Twerk
16:31
Видео: Сделки с недвижимостью скоро перейдут в виртуальный мир
16:20
Биограф Евы Браун: У нее никогда не было секса с Гитлером
16:04
Видео: Владимир Путин прибыл в Сербию с рабочим визитом
16:04
Шахматные гении современности — фотоподборка сильнейших мировых игроков
15:49
Оказавшаяся в горящем бизнес-центре беременная пермячка родила сразу после ЧП
15:42
Петербургская балетная труппа из 40 человек почти сутки не может покинуть Пекин
15:37
Меган Маркл отправилась в цирк и снова нарушила королевский протокол
15:32
Стала известна причина увольнения замминистра финансов Хакасии
15:26
«Дай бог получится»: Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь
15:13
Стало известно, будет ли Порошенко встречаться с Собчак во время ее визита в Киев
15:07
«Незамерзайка»? В Башкирии люди гадают, что течет у них из водопровода
14:59
Тереза Мэй устояла! Для победы оппозиции не хватило всего 15 голосов
14:54
Критики уверены, что фильм «Стекло» заставит переосмыслить жанр кинокомикса
14:53
Как познакомиться с девушкой, если ты скромный и стеснительный — советы эксперта
14:48
Убийцы казахстанского фигуриста Тена проведут за решеткой по 18 лет

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама