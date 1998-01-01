Стало известно, сколько зарабатывает София Ротару

София Ротару продолжает зарабатывать на музыкальной сцене за границей и получает доход от бизнеса, пишет «Телепрограмма».

71-летняя артистка пользуется хорошим спросом в Германии, а 2 марта выступит с концертом в Дюссельдорфе. Часовое выступление Ротару обойдется организаторам в 100 тысяч долларов. Кроме того, певица — частый гость на корпоративных праздниках. За пару песен София Михайловна просит гонорар в 30 тысяч долларов. В среднем у «хуторянки» по десять выступлений в месяц.

Ротару владеет бутик-отелем Villa Sofia в Ялте, который приносит ей по пять миллионов рублей в год. Бюджетный номер в гостинице стоит 16 тысяч рублей в сутки, самый дорогой — 82 тысячи рублей. Доходы от других инвестиций оцениваются в два миллиона рублей.

При этом пенсия артистки составляет всего пять тысяч рублей. Эти деньги звезда переводит на лечение девушке с врожденным недугом, которой Ротару помогает последние 19 лет.

Заработанное творчеством и бизнесом состояние София тратит на детей и внуков и, конечно, не забывает о себе. Дважды в год певица с невесткой посещают клинику для прохождения оздоровительных и косметологических процедур.

Ранее Пятый канал публиковал прогноз ясновидящей, которая предрекает возвращение Ротару на российскую сцену.