«Видео из бани выставила не я»: Дарья Глушакова поделилась деталями бракоразводного процесса

Жена капитана московского «Спартака» Дарья Глушакова после заседания в рамках бракоразводного процесса поделилась с журналистами некоторыми обстоятельствами дела.

Адвокат супруги Дениса Глушаков Алиса Образцова сообщила, что в пятницу, 18 января, в Никулинском суде выступила бывшая няня детей футболиста. По словам защитника, женщина постоянно путалась в показаниях.

— Сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть не постоянно, а потом, что он очень много ездил на матчи.

Глушакова, в свою очередь, отметила, что за почти месяц отпуска Денис не нашел время, чтобы увидеть или хотя бы поздравить детей с Новым годом.

— У него сейчас был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали, — сказала Дарья.

На вопрос о том, кто опубликовал видео из московской бани, жена футболиста заявила, что не имеет к этому никакого отношения. По ее мнению, этот шаг был выгоден нынешней спутнице спартаковца Кристине.

— Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение, — отметила Дарья.

Глушакова подчеркнула, что опубликованные записи с угрозами от футболиста являются подлинными голосовыми сообщениями в WhatsApp.

Ранее Пятый канал рассказывал о громком бракоразводном процессе в российском футболе.