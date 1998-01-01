У Дианы Арбениной случился сердечный приступ

Вечером, 17 января, Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник. Об этом Пятому каналу рассказала представитель артистки Мария Кохель. Она отметила, что до сих пор медикам не удается снять боль, однако состояние певицы стабилизировалось. Угрозы для жизни нет. Об отмене концертов речи не идет. Она скоро собирается вернуться в строй.

Известная российская артистка Диана Арбенина оказалась на больничной койке. Госпитализация произошла во Франции, где артистка каталась на лыжах. Об этом Арбенина сообщила подписчикам на своей страничке в Instagram.