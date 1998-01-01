У Дианы Арбениной случился сердечный приступ

Вечером, 17 января, Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник. Об этом Пятому каналу рассказала представитель артистки Мария Кохель. Она отметила, что до сих пор медикам не удается снять боль, однако состояние певицы стабилизировалось. Угрозы для жизни нет. Об отмене концертов речи не идет. Она скоро собирается вернуться в строй.
Известная российская артистка Диана Арбенина оказалась на больничной койке. Госпитализация произошла во Франции, где артистка каталась на лыжах. Об этом Арбенина сообщила подписчикам на своей страничке в Instagram.
После публикацию певица удалила. Однако многие фанаты уже успели увидеть ее и забеспокоиться. В комментариях десятки людей написали пожелания о скорейшем выздоровлении.
Ранее Диана Арбенина была в гостях у программы Пятого канала «Светская хроника». 44-летняя певица рассказала, что строит большие планы на жизнь. Несмотря на то, что у нее уже есть дети — двойняшки Марта и Артем, она хочет усыновить ребенка и не против выйти замуж.