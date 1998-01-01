У Дианы Арбениной случился сердечный приступ

, 14:56 Эксклюзивное интервью 775

Стала известна причина экстренной госпитализации артистки во Франции.

Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина

Вечером, 17 января, Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник. Об этом Пятому каналу рассказала представитель артистки Мария Кохель. Она отметила, что до сих пор медикам не удается снять боль, однако состояние певицы стабилизировалось. Угрозы для жизни нет. Об отмене концертов речи не идет. Она скоро собирается вернуться в строй.

Известная российская артистка Диана Арбенина оказалась на больничной койке. Госпитализация произошла во Франции, где артистка каталась на лыжах. Об этом Арбенина сообщила подписчикам на своей страничке в Instagram.

— Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силище. Берегите себя! — написала певица.

После публикацию певица удалила. Однако многие фанаты уже успели увидеть ее и забеспокоиться. В комментариях десятки людей написали пожелания о скорейшем выздоровлении.

Ранее Диана Арбенина была в гостях у программы Пятого канала «Светская хроника». 44-летняя певица рассказала, что строит большие планы на жизнь. Несмотря на то, что у нее уже есть дети — двойняшки Марта и Артем, она хочет усыновить ребенка и не против выйти замуж.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:20
«Газпром» не намерен прощать долги жителям Чечни
16:19
Где в Петербурге работают купели на Крещение 2019 — карта
16:12
Продажа пива приостановлена в почтовых отделениях Мурманска
16:03
Тимати заявил, что перестал носить обувь и пользоваться дезодорантом
15:51
Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске малыш поправляется
15:43
Взрыв прогремел на газопроводе под Петербургом
15:38
Видео: Иномарка протаранила остановку в Петербурге — есть пострадавшие
15:31
Видео: Врачи опасаются за жизнь британского принца Филиппа, попавшего в ДТП
15:21
Владимир Путин обсудил итоги визита в Сербию с членами Совбеза
15:16
Машина с итальянцами застряла в Якутии при температуре в -58 градусов
14:56
У Дианы Арбениной случился сердечный приступ
14:49
«Просто в хлам»: Известный российский пранкер едва не разбился на своем Jaguar — видео
14:36
Владимир Путин допустит европейских специалистов в район Керченского пролива
14:31
«Видео из бани выставила не я»: Дарья Глушакова поделилась деталями бракоразводного процесса
14:26
Трамп остается дома: Американский лидер пропустит форум в Давосе из-за шатдауна
14:21
От пёстюр: В Индии дворовый пёс стал звездой модного показа
14:15
Россияне готовятся отпраздновать Крещение Господне
13:53
Первая женщина-тренер в истории футбола ФРГ выбирает игроков по размеру достоинства
13:44
Крупный пожар на заводе в Ангарске попал на видео
13:42
В сирийский поселок Варида прибыл российский гуманитарный груз

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама