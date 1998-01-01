Видео: Диана Арбенина экстренно госпитализирована во Франции

Популярная российская певица Диана Арбенина оказалась на больничной койке. Госпитализация произошла во Франции, где артистка каталась на лыжах. Об этом Арбенина сообщила подписчикам на своей страничке в Instagram.
После публикацию певица удалила. Однако многие фанаты уже успели увидеть ее и забеспокоиться. В комментариях десятки людей написали пожелания о скорейшем выздоровлении. Также поклонники пытались узнать, что же случилось с любимой артисткой. Однако пока Диана Арбенина подробности произошедшего не уточняет.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что рок-группа «Ночные снайперы» сменила название.