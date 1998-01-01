Видео: Диана Арбенина экстренно госпитализирована во Франции

Популярная российская певица Диана Арбенина оказалась на больничной койке. Госпитализация произошла во Франции, где артистка каталась на лыжах. Об этом Арбенина сообщила подписчикам на своей страничке в Instagram.

— Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силище. Берегите себя! — написала певица.

После публикацию певица удалила. Однако многие фанаты уже успели увидеть ее и забеспокоиться. В комментариях десятки людей написали пожелания о скорейшем выздоровлении. Также поклонники пытались узнать, что же случилось с любимой артисткой. Однако пока Диана Арбенина подробности произошедшего не уточняет.

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