Владимир Путин обсудил итоги визита в Сербию с членами Совбеза

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На совещании также не обошли вниманием проблему Косово.

Фото: www.globallookpress.com

В пятницу, 18 января, президент РФ Владимир Путин обсудил итоги визита в Сербию с постоянными членами Совета безопасности РФ. На повестке дня также стояли внутренние вопросы страны, а также вопросы социально-экономической направленности, сообщает РИА Новости.

— Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию, в частности, затрагивалась косовская проблематика— пояснили в пресс-службе главы государства.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин принял предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и согласился допустить в район Керченского пролива специалистов из ФРГ и Франции.

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