Владимир Путин допустит европейских специалистов в район Керченского пролива

Владимир Путин принял предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и согласился допустить в район Керченского пролива специалистов из ФРГ и Франции. О согласии президента сообщил Сергей Лавров, передает Интерфакс.

— Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности… И президент Путин тут же согласился, — сообщил глава МИД России.

Также Лавров рассказал, что глава немецкого МИД, Хайко Маас передавал ему предложение, в котором поездка европейских специалистов будет оформлена в виде документа, требующего согласования с Украиной. Глава российского дипломатического ведомства выразил опасение, что в таком случае стороны рискуют оказать в том же тупике, в который зашел Нормандский формат.

Ранее Пятый канал публиковал заявление вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, который назвал при каких условиях украинские корабли могут пройти в Азовское море.