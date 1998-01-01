Взрыв прогремел на газопроводе под Петербургом

Экстренные службы стягиваются к деревне Овино в Тихвинском районе Ленинградской области, где произошел взрыв на магистральном газопроводе.

lenobl.ru

Источник в МЧС подтвердил информацию об инциденте. По данным спасателей, в пятницу, 18 января, на 460-м километре строящейся ветки газопровода прогремел взрыв во время монтажных работ, за ним последовало возгорание.

В результате ЧП никто не пострадал. Местных жителей предупредили о возможном запахе газа.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрыве на предприятии в Кингисеппе.