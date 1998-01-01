СК опубликовал жуткие кадры взрыва на заводе «Полипласт» в Кингисеппе

Днем в среду, 16 января, на предприятии «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области разгорелся пожар, а после прогремел взрыв. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на стоящем напротив здании. Видео 17 января опубликовал Следственный комитет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по предварительной информации взрыв произошел в результате нарушения производственного процесса по сухому смешиванию химических компонентов для добавки в бетонную смесь. В состав компонентов входило химическое вещество нитрат натрия.

В момент взрыва на территории предприятия находилось 72 человека, но так как взрыв произошел около 12 часов и сотрудники ушли на обед, никто не погиб. Трое пострадавших доставлены в больницу, еще один человек осмотрен медиками на месте и отпущен в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочих на предприятии на статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Также сотрудники Генеральной прокуратуры намерены оценить как соблюдается законодательство при проведении работ, а также проверить, соблюдались ли правила пожарной и промышленной безопасности на предприятии.