«А грудь где?»: Поклонники не узнали Анну Семенович на снимке 20-летней давности

Анна Семенович удивила поклонников старой фотографией, которой решила поздравить с днем рождения свою подругу, фигуристку Анастасию Гребенкину. Певица опубликовала в своем Instagram три снимка, на которых они запечатлены вместе. Два из них — недавние, а вот на третьем девушек смогли узнать не все подписчики.

— Между первой и второй фотографией прошло почти 20 лет и все эти годы по жизни мы шли вместе! Я желаю тебе, как можно больше счастливых мгновений, чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а уроки Судьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие, — написала Семенович Гребенкиной.

instagram @ ann_semenovich

Как отмечает интернет-портал Дни.ру, поклонникам очень понравился снимок, на котором совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна.

— Даже и не узнать.

— А где ваши выдающиеся формы на втором фото?

— Вы очень милая и красивая в юности. Ну и сейчас, конечно, тоже.

— Как же мило! Вот это настоящая дружба!

— А грудь где? — недоумевают пользователи.

Как и ее подруга, Семенович в юности профессионально занималась фигурным катанием. В паре с Романом Костомаровым она завоевала серебро на Чемпионате России в 2000 году. Но спортивную карьеру перечеркнула травма мениска и последующая за ней операция.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Анна Семенович поразила фанатов, показав фотографию без макияжа.