«А грудь где?»: Поклонники не узнали Анну Семенович на снимке 20-летней давности

, 19:19 Фото 41

На фото молоденькая и худенькая Анна сидит рядом с фигуристкой Гребенкиной.

Фото: www.globallookpress.com

Анна Семенович удивила поклонников старой фотографией, которой решила поздравить с днем рождения свою подругу, фигуристку Анастасию Гребенкину. Певица опубликовала в своем Instagram три снимка, на которых они запечатлены вместе. Два из них — недавние, а вот на третьем девушек смогли узнать не все подписчики.

— Между первой и второй фотографией прошло почти 20 лет и все эти годы по жизни мы шли вместе! Я желаю тебе, как можно больше счастливых мгновений, чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а уроки Судьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие, — написала Семенович Гребенкиной.

instagram @ ann_semenovich

Как отмечает интернет-портал Дни.ру, поклонникам очень понравился снимок, на котором совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна.

— Даже и не узнать.

— А где ваши выдающиеся формы на втором фото?

— Вы очень милая и красивая в юности. Ну и сейчас, конечно, тоже.

— Как же мило! Вот это настоящая дружба!

— А грудь где? — недоумевают пользователи.

Как и ее подруга, Семенович в юности профессионально занималась фигурным катанием. В паре с Романом Костомаровым она завоевала серебро на Чемпионате России в 2000 году. Но спортивную карьеру перечеркнула травма мениска и последующая за ней операция.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Анна Семенович поразила фанатов, показав фотографию без макияжа.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:25
Видео из зала суда: Блогеров, перекрывших Арбат ради съемок клипа, арестовали
19:19
«А грудь где?»: Поклонники не узнали Анну Семенович на снимке 20-летней давности
19:11
Медведева и Загитова снова вместе: фигуристки снялись в рекламе японской игры
19:02
В Чувашии и Смоленской области тоже требуют простить жителям долги за газ
18:51
«Можно друг у друга обувь тырить»: Возлюбленную Тимати высмеяли в сети из-за размера ног
18:43
«Политика ненависти»: В Совфеде объяснили разрыв 49 договоров Украины с Россией
18:38
Меган Маркл может вернуться в шоу-бизнес
18:32
Патриарх Кирилл станет почетным профессором РАН
18:27
Над утонувшим в снегу Петербургом нависла новая туча
18:18
В Минобороны опровергли информацию об обнаружении второго летчика Су-34
18:15
Порочит честь полиции: Изнасилованную дознавательницу из Уфы уволили из органов
18:06
Что изменится в Сербии после визита Владимира Путина
17:59
Что принесет грядущая неделя: Астрологический прогноз для всех знаков зодиака
17:52
В Госдуме предлагают совсем убрать алкоголь и сигареты из магазинов
17:48
Лукашенко против: Глава Белоруссии не видит рубль в качестве объединенной валюты
17:36
Сын Арнольда Шварценеггера воссоздал знаменитое фото отца
17:28
«Строители делают невозможное»: Министр транспорта о подходах к Крымскому мосту
17:24
«Знала, что будет тяжело»: Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open
17:19
В «Нафтогазе» озвучили новые условия для подписания контракта на транзит газа
17:13
Индия в игре, платное — бесплатно, мини-революция от Sony и Россия с маленькой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама