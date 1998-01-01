Глава Петербурга Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от государственной должности по собственному желанию вице-губернаторов Северной столицы Александра Говорунова и Михаила Кучерявого. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Коснулись изменения и еще двоих чиновников. Глава города освободил от должности вице-губернаторов Константина Серова и Сергея Мовчана. Вместо этого, они были назначены советниками губернатора города на Неве.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Петербурга Александр Беглов назначил шесть глав городских комитетов.