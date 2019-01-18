Путин распорядился заняться восстановлением Петербургского научного центра РАН

Президент России Владимир Путин распорядился восстановить структурное подразделение Российской академии наук (РАН) на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, которое существовало до 2013 года. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на академика Александра Сергеева.

— Ситуация странная: в Санкт-Петербурге работает около 200 членов академии наук, и при этом у них нет ни одного квадратного метра, принадлежащей РАН, — сказал он.

По словам Сергеева, в ближайшие года академия совместно с правительством приняла решение восстановить научный центр, подведомственный РАН.

— Наша просьба нашла поддержку и вышла резолюция руководителя страны о том, что необходимо создать Санкт-Петербургский научный центр в структуре РАН , — отметил академик.

Новый научный центр будет самостоятельным юридическим лицом, как и региональные отделения. Сейчас решается вопрос о возвращении в собственность академии прежнего здания Санкт-Петербургского научного центра на Университетской набережной, принадлежащее с 2013 года Министерству науки и высшего образования.

Ранее Пятый канал сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл станет почетным профессором РАН.