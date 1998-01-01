Патриарх Кирилл станет почетным профессором РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получит звание почетного профессора Российской академии наук (РАН), сообщает Интерфакс».
По мнению представителей РАН, российский патриарх является большим популяризатором науки. Так, он не раз принимал участие в съемках телепрограммы «Очевидное — невероятное».
—
Отмечается, что церемония присвоения звания патриарху Кириллу пройдет в здании РАН в Москве 22 января.
Передача «Очевидное — невероятное» выходила в эфир с 1973-го по 2012 год. Ее ведущим был физик Сергей Капица.
Ранее Пятый канал сообщал, что российский патриарх предостерег Константинополь от общения с раскольниками.