Патриарх Кирилл станет почетным профессором РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получит звание почетного профессора Российской академии наук (РАН), сообщает Интерфакс».

По мнению представителей РАН, российский патриарх является большим популяризатором науки. Так, он не раз принимал участие в съемках телепрограммы «Очевидное — невероятное».

— Он большой популяризатор науки. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет , — заявила пресс-секретарь президента академии Светлана Попова.

Отмечается, что церемония присвоения звания патриарху Кириллу пройдет в здании РАН в Москве 22 января.

Передача «Очевидное — невероятное» выходила в эфир с 1973-го по 2012 год. Ее ведущим был физик Сергей Капица.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский патриарх предостерег Константинополь от общения с раскольниками.