Православные на Дальнем Востоке уже опускаются в проруби

На Дальнем Востоке православные уже начали отмечать праздник Крещения Господня. Традиционно в этот день верующие окунаются в проруби или купели. В России, на большей части которой, стоят морозы, этот ритуал требует особенной самоотверженности – люди ныряют в ледяную воду.

Как сообщает пресс-служба МЧС, для обеспечения безопасности верующих по всей стране задействованы в общей сложности более 56 тысяч человек правоохранителей и спасателей.

Перед праздником сотрудники МЧС России проверили более четырех тысяч мест будущих купаний и более 10 тысяч мест богослужений. Для желающих окунуться в проруби развернуты почти три тысячи пунктов обогрева. В местах массовых купаний постоянно дежурят полицейские, медики, спасатели и представители местных органов власти.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, поучаствовать в крещенских купаниях в этом году собирается каждый пятый россиянин.

Ранее Пятый канал рассказывал, как следует подготовиться к празднику Крещения Господня.