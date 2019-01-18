Правительство поддержало проекты законов о фейках и об оскорблении государства

Правительство одобрило законопроекты о блокировке фейковых новостей и об оскорбительных высказываний в отношении государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.

По его словам, более детально все два проекта кабинет министров рассмотрит в понедельник, 21 января.

Суть проекта о блокировке фейковых новостей заключается в том, чтобы приравнять распространение недостоверной информации в СМИ и в интернете к административному нарушению. Его на рассмотрение Госдумы внес глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас с группой сенаторов и депутатов.

В составлении второго проекта об оскорбительных высказываниях в сторону государства также принимал Клишас. Он предложил прописать в статье КоАП «мелкое хулиганство» ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти .

Ранее Пятый канал сообщал, что депутаты предложили запретить высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних «зайцев».