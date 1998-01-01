Стала известна причина смерти сатирика Семена Лившина

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Похороны писателя пройдут в штате Калифорния.

Фото: www.russian.rt.com

Президент Американской лиги КВН и близкий друг сатирика и журналиста Семена Лившина, который скончался в четверг, 17 января, на 80-м году жизни, рассказал ТАСС о последних годах жизни легендарного КНВ-щика одесской команды.

Евгений Каминский сообщил, что сатирик долго болел, что и стало причиной его смерти:

— Это ожидалось, но всегда происходит неожиданно. К сожалению, он несколько лет болел, все было предопределено.

Друг покойного добавил, что Лившин в периоды, когда болезнь ненадолго отступала, вновь шутил и острил.

Прощание и похороны сатирика пройдут в Сан-Диего в штате Калифорния.

Слова соболезнования приходят из разных стран. Так, известный поэт и сатирик Валерий Хаит, отец одного из участников проекта «Квартет И» Ростислава Хаита, опубликовал трогательный пост об ушедшем друге, в котором поблагодарил СМИ за добрые слова в адрес Лившина и «позволил себе добавить несколько слов от себя».

Как сообщал ранее Пятый канал, Семен Лившин последние годы жил в США, где и скончался после продолжительной болезни в собственном доме.

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