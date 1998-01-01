Российский теннисист прошел в четвертый раунд Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые прошел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. На третьем круге спортсмен обыграл своего соперника из Бельгии Давида Гоффена со счетом 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался более двух часов, однако 22-летнему россиянину удалось одержать победу. Ранее Медведев становился чемпионом трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов, но с Гоффеном на матче он встретился впервые.

В следующем круге российский теннисист будет бороться за первенство в состязании с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым. Все матчи четвертого раунда состоятся 20 и 21 января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, которые проводятся в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Призовой фонд турнира составляет почти 45 миллионов долларов.

Ранее Пятый канал рассказал, что Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open.