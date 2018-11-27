«Знала, что будет тяжело»: Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open

Теннисистка Мария Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open Каролин Возняцки. Встреча спортсменок состоялась в Мельбурне в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча длилась без малого два с половиной часа, за время которых Шарапова сумела сделать пять эйсов, а так же реализовала почти половину брейк-пойнтов — пять из 12. Закончился матч со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Победа позволила россиянке выйти в четвертый раунд чемпионата, сообщает телеканал «360».
Теперь теннисистке предстоит встретиться на корте с австралийкой Эшли Барти.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что из-за травмы Марии Шараповой пришлось завершить выступление на турнире WTA в Китае.