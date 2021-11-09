Британские исследователи разработали «здоровую диету», соблюдение которой продлит жизнь будущих поколений. Ученые призвали сократить потребление мяса и яиц, а также отказаться от сладкого. Об этом сообщает Sky News.

Чтобы сократить число преждевременных смертей, диетологи рекомендуют употреблять меньше мяса. Приблизительная норма — 65 граммов в день, столько весит обычная сосиска. Вместо нее можно съесть мясной шарик, небольшой кусок гамбургера или половину ломтика бекона.

Также ученые рекомендуют сократить потребление яиц. Согласно диете, в неделю можно съедать не более двух.

Не удивительно, что исследователи рекомендуют почти полностью отказаться от сладкого. Гораздо полезнее вместо конфет съесть орехи, фрукты или бобовые продукты.

Диетологи убеждены, что такой рацион питания снизит негативные эффекты от изменений климата, вырубки лесов, эрозии почвы и сокращения природного многообразия.

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