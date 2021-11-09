Что нужно есть, чтобы оставаться здоровым? — советы диетологов

|
Василий Заика
2 215

Британские ученые рассказали, что потребление мяса, яиц и сладкого в больших количествах может быть опасно для жизни

Что нужно есть, чтобы оставаться здоровым? — советы диетологов

Фото: www.globallookpress.com

Британские исследователи разработали «здоровую диету», соблюдение которой продлит жизнь будущих поколений. Ученые призвали сократить потребление мяса и яиц, а также отказаться от сладкого. Об этом сообщает Sky News.

Чтобы сократить число преждевременных смертей, диетологи рекомендуют употреблять меньше мяса. Приблизительная норма — 65 граммов в день, столько весит обычная сосиска. Вместо нее можно съесть мясной шарик, небольшой кусок гамбургера или половину ломтика бекона.

Также ученые рекомендуют сократить потребление яиц. Согласно диете, в неделю можно съедать не более двух.

Не удивительно, что исследователи рекомендуют почти полностью отказаться от сладкого. Гораздо полезнее вместо конфет съесть орехи, фрукты или бобовые продукты.

Диетологи убеждены, что такой рацион питания снизит негативные эффекты от изменений климата, вырубки лесов, эрозии почвы и сокращения природного многообразия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили лечить ожирение за государственный счет.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.40
-0.09 82.54
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:37
«Мой офис — небо»: как стать стюардессой или бортпроводником
5:22
Раскололся пополам: в Приморье ураган выбросил на берег контейнеровоз
5:07
Голодающий Саакашвили разбушевался и устроил погром в больнице
4:49
Что нужно есть, чтобы оставаться здоровым? — советы диетологов
4:31
Звезда «Кухни» поразила поклонников смелыми фото: «Хочу хроническую бессонницу»
4:13
Как познакомиться с девушкой, если ты скромный и стеснительный — советы эксперта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит
Захарова оценила будущее «очередной химеры» от США для Запада
Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака