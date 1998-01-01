Нарушения и радикалы: Предвыборный хаос на Украине набирает обороты

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет, что за 19 дней января полиция страны приняла 91 жалобу от населения о незаконной агитации в ходе предвыборной гонки. Слова Авакова передает RT. Напомним, избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года, на данный момент зарегистрировано 10 кандидатов. Сами выборы пройдут 31 марта 2019-го.

Картину дополняет и новость о том, что в качестве наблюдателей на выборы украинского президента будет допущена организация «Национальные дружины», которая заявила об этом на своей страничке в Facebook. «Национальные дружины» имеют в Незалежной репутацию радикалов — в 2017 они разгромили лотерейные киоски в Киеве, а в 2018 заставили Черкасский горсовет принять проект бюджета.

Ранее Пятый канал передавал слова российского МИД о том, что нынешние выборы на Украине могут стать самыми грязными за всю историю страны.