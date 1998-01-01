Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян к политикам

Глава государства Владимир Путин возглавил рейтинг доверия граждан страны к политическим деятелям. Опрос проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает RT.

По информации издания, Владимир Путин по-прежнему занимает первое место в рейтинге, на 13 января 2019 года его показатель составлял 33,4%. На втором месте глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу, набравший 13,7%, третья строчка досталась министру иностранных дел Сергею Лаврову — 9,3%.

Социологи отметили, что показатель одобрения деятельности российского лидера по среднем значению на 13 января 2019 года оценивается на уровне 62,1%. Что же касается главы Минобороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, то данные равны 35% и 39,5% соответственно.

Опрос проводился с 9 по 13 января среди 1600 жителей страны от 18 лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин распорядился заняться восстановлением Петербургского научного центра РАН.