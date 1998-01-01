«Другого пути нет»: Tesla уволит тысячи сотрудников

Tesla — одна из крупнейших мировых компаний по производству электромобилей. 45 тысяч сотрудников трудится на предприятии, чтобы обеспечить слаженный выпуск машин. Однако работа трех тысяч из них сейчас под угрозой. Основатель компании Илон Маск объявил о масштабном сокращении, под которое попадет 7% персонала. Об этом сообщает BBC News.

— Другого пути нет, — написал генеральный директор предприятия в обращении к сотрудникам.

По словам Маска, Tesla переживает не лучшие времена. Чтобы усовершенствовать производство, необходимы крупные затраты. А большинство потребителей по-прежнему не могут позволить себе автомобили компании. В целях сокращения расходов нужно принять соответствующие меры.

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