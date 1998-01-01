В Крыму ответили на предложение ФРГ по Керченскому проливу

В Крыму отметили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель отправить европейских экспертов в район Керченского пролива ответил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он заявил, что Россия покажет полное соблюдение всех международных норм судоходства, когда в Крым прибудут немецкие и французские специалисты, чтобы ознакомиться с ситуацией, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на саммите G20 канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным высказала предложение направить в район Керченского пролива специалистов из Германии и Франции. Глава государства дал свое согласие, однако пока эксперты в Крым не прибыли. В свою очередь Юрий Гемпель заявил, что Крыму совершенно нечего скрывать и он полностью открыт.

По информации РИА Новости, Гемпель отметил, что предложение Ангелы Меркель вполне разумное и правильное, в связи с желанием Германии и Франции вести конструктивный диалог и дать объективную оценку происходящему в Керченском проливе.